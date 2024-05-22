عبد المنعم سعيد: تيارات يهودية بأمريكا تعتقد أن إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالح واشنطن

قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، إن التوجه الأمريكي منذ 30 عاما، هو أن إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالح الولايات المتحدة؛ وذلك عن طريق تيارات يهودية إصلاحية في أمريكا وأوروبا.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين تعاني من حرب ديموغرافية وحرب جغرافية للاستيلاء على الأرض، لافتا إلى أن جميع يهود العالم لا يزيدون عن 17 مليونا، مؤكدا على ضرورة وجود مخطط عربي وفلسطيني محكم لحل هذه الأزمة.

وتابع: "نحن نعرف بالمخطط الإسرائيلي منذ 76 عاما، فهو كان معلنا وليس لم به أي شيء غير مكشوف، ولكن كان هناك تقاعس في التعامل مع هذا المخطط القائم على الفكرة الصهيونية، بوجود بشر في دول أخرى تأتي إلى فلسطين، لأن ذلك هو ما يجعلهم صهاينة وأنا أعتقد أن الفلسطينيين لديهم كل الطاقة في مواجهة ذلك المخطط".