ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد المنعم سعيد: تيارات يهودية بأمريكا تعتقد أن إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالح واشنطن

عبد المنعم السعيد
عبد المنعم السعيد المفكر السياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، إن التوجه الأمريكي منذ 30 عاما، هو أن إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالح الولايات المتحدة؛ وذلك عن طريق تيارات يهودية إصلاحية في أمريكا وأوروبا.

وأضاف خلال مداخلة  على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين تعاني من حرب ديموغرافية وحرب جغرافية للاستيلاء على الأرض، لافتا إلى أن جميع يهود العالم لا يزيدون عن 17 مليونا، مؤكدا على ضرورة وجود مخطط عربي وفلسطيني محكم لحل هذه الأزمة.

وتابع: "نحن نعرف بالمخطط الإسرائيلي منذ 76 عاما، فهو كان معلنا وليس لم به أي شيء غير مكشوف، ولكن كان هناك تقاعس في التعامل مع هذا المخطط القائم على الفكرة الصهيونية، بوجود بشر في دول أخرى تأتي إلى فلسطين، لأن ذلك هو ما يجعلهم صهاينة وأنا أعتقد أن الفلسطينيين لديهم كل الطاقة في مواجهة ذلك المخطط".

عبد المنعم السعيد المفكر السياسي إسرائيل مخطط عربي وفلسطيني الفلسطينيين