انطلاق بطولة الجمهورية للكبار لكرة السرعة في القاهرة

تنطلق اليوم الخميس، بطولة الجمهورية للكبار في كرة السرعة، على مدار أيام ١٨ و١٩ و٢٠ أبريل، تحت رعاية أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، فى الصالة المغطاة بالقاهرة، وتقام أيضا ايام ٢٣/٢٤/٢٥ أبريل نفس البطولة في صالة هيئة قناة السويس، بمشاركة ٨٥٠ لاعب.

ويشارك ٢٢ نادى هم الرواد والصفوة وهليوبوليس والزهور ومدينة نصر والنصر والمقاولين والصيد و ٦ اكتوبر والغابة ودجلة والإسماعيلي والقناة وزفتي والمعمورة والتثقيف الفكري ومنتخب السويس وأحمد عبده والشرقية والسكة الحديد.

من جانبه، أكد النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، أن إقامة مثل هذه البطولات، تعتبر إضافة قوية لمنتخب مصر، خاصة أن الفترة المقبلة، ستشهد مشاركة منتخبنا المصري لكرة السرعة في العديد من البطولات القارية.

وأضاف الخطيب أن كرة السرعة، هي بوابة جيدة لتحقيق البطولات والميداليات لرفع اسم مصر عاليا دوليا خاصة أننا متصدرين هذه اللعبة عالميا وأصحاب الريادة فيها.