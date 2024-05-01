المقاولون 2008 يواصل انتصاراته بالفوز على القناة في بطولة الجمهورية

واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2008 انتصاراته بالفوز على فريق القناة بركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما أحرزه مازن طه , في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملاعب المقاولون العرب ، جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود الفريق المدير الفني سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب محمود عبد الحليم وعبد الغني حسين إداري الفريق و الدكتور أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب>

فوز سيدات المقاولون العرب على سموحة بثلاثية نظيفة في الدوري

فاز فريق الكرة النسائية الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب علي نظيره فريق سموحة بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الفريق في بطولة دوري السيدات ليحقق الفريق هدفه بالتواجد في المسابقة في أول موسم له وقبل ختام البطولة ويصل للنقطة 18 مؤكدا بقاءه في الدوري الممتاز.

أحرزت رحمت اتوكو هدفان و شمس شعبان هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملاعب المقاولون العرب في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.



وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة على حضور جانب من المباراة ووجه الشكر للاعبات والجهاز الفني على أدائهم المتميز متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المباريات القادمة.

وتواجد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين في المباراة معربا عن امتنانه وتقديره لجهود اللاعبات والجهاز الفني ، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل .



يعمل الفريق تحت قيادة رامي ربيع المشرف على الكرة النسائية وعادل حسين المدير الفني ومحمود خميس مدرب العام وإبراهيم محمد ومحمد سمير مدربين ومحمود شناوي ومدرب الحراس والمدير اداري د. شيرين العياط وأحمد صفا وعبد الرحمن إداريين وطبيب الفريق دكتورة كريمة نور.