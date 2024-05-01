العميد يستقر على حراس مرمى الفراعنة في المعسكر المقبل

قرر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضم 4 حراس مرمي للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واستقر العميد علي الرباعي المستهدف للمعسكر المقبل وهم ثنائي الأهلي محمد الشناوي ومصطفي شوبير بجانب حارس الزمالك محمد عواد، واحمد الشناوى حارس بيراميدز.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.