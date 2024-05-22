قبل طرحة بدور العرض السينمائى اليوم.. أبرز ملامح فيلم "تاني تاني" لغادة عبدالرزاق

يشارك فيلم "تاني تاني" فى الموسم السينمائى الحالي، من خلال طرحه اليوم الموافق ٢٢ مايو بدور العرض السينمائى، للمشاركة فى المنافسة السينمائية، والإستعداد للعرض بسينمات دول الخليج العربي خلال الأيام القليلة المقبلة.

عودة غادة عبدالرازق وأحمد آدم للسينما

تعود الفنانة غادة عبدالرازق إلى البطولة السينمائية بعد سنوات طويلة من الغياب السينمائى، حيث كانت آخر أعمالها فيلم "كارما" عام ٢٠١٨، وإكتفت خلال السنوات الماضية بالمشاركات الدرامية فقط.

ويعود أيضاً الفنان أحمد آدم للسينما من خلال فيلم "تاني تاني"، وذلك بعد الإبتعاد لسنوات، منذ آخر مشاركة سينمائية ببطولة جماعية في فيلم "٢٠٠ جنيه"عام ٢٠٢١.

مشاركة بيومي فؤاد "فرصة أم إستمرار لعنة الرفض الجماهيري"

من ضمن أبطال العمل المشاركين بفيلم "تاني تاني" هو الفنان بيومي فؤاد، والذى تطارد لعنة مشاركاته الفنية الأعمال التى شارك بها بعد خلافه الاخير مع الفنان محمد سلام .

وتعود الواقعة بعد اعتذار الفنان محمد سلام المشاركة فى عرض مسرحي بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى بداية المجازر التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي فى الإبادة للشعب الفلسطيني بعد يوم ٧ أكتوبر الماضي، ليحل الفنان محمد أنور بديلاً لسلام لاستكمال العرض.

وفى ليلة الختام هاجم الفنان بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على موقفه الأخير من الاعتذار، ليتعرض فؤاد لهجوم شديد من الجمهور ومن المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وأصبحت هناك حالة رفض جماهيري وشبه مقاطعة لأعمال بيومي فؤاد الأخيرة، والتى لم تلاقي أى نجاح سينمائي.

قصة وأبطال فيلم "تاني تاني"

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الكوميديا، حول مجموعة من العلاقات الإنسانية، تتصاعد بينهما الأحداث والمواقف الكوميدية.

الفيلم بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، تأليف محمد نبوى والإخراج شريف إسماعيل.