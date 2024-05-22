"الاعتراف بالحب" فاتورة تدفعها النجوم رغم الانفصال

يشكل عالم الفن والإبداع أرضية واسعة للتعارف وإظهار العواطف بين الفنانين، وبدايات قصص الحب والزواج وأيضا الانفصال والطلاق حيث يعيش الفنانون في بيئة فنية مترابطة، تجمعهم ليس فقط العمل المشترك بل أيضًا تبادل الأفكار والتأثيرات والتجارب الحياتية ومع ذلك، فإن العلاقات الشخصية بين الفنانين قد تكون عرضة للتوترات والصراعات كأي علاقة بشرية.

يمكن أن يؤدي تأثير الشهرة والضغوطات الناتجة عن متطلبات العمل الفني إلى توترات في العلاقات الشخصية بين الفنانين، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى انفصالهم أو طلاقهم، وهذا النوع من الانفصال والطلاق غالبًا ما يكون محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام، لأنه يتعلق بشخصيات عامة محبوبة ومعروفة.

ويمكن أن تنجم التوترات الناتجة عن المنافسة المهنية، أو اختلاف الرؤى الفنية، أو حتى الصعوبات المالية عن استمرارية العلاقات العاطفية بين الفنانين، وعلى الرغم من أن هذه التجارب قد تكون صعبة ومؤلمة على الصعيدين الشخصي والمهني، إلا أنها أحيانًا تنطوي على عمل فني يعبر عنها ويصبح مصدر إلهام وتأمل للجمهور.

بصفة عامة، يعتبر انفصال وطلاق الفنانين ظاهرة شائعة في عالم الفن، وهو مجال لا يخلو من التحديات العاطفية والشخصية التي تواجه أفراده، وعلى الرغم من الصعوبات التي قد تحدث نتيجة لهذه الانفصالات، فإن بعضها يمكن أن يؤدي إلى نضوج فني وشخصي للفنانين، وقد يكون بمثابة فصل جديد في مسيرتهم الفنية وحياتهم الشخصية.

في الفترة الأخيرة أثارت النجمة ياسمين عبد العزيز خلال الأيام الماضية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس والتي اعترفت بحبها للعوضي رغم انفصاله عنها، وهذه الحالة لم تكن الفريدة من نوعها في الوسط الفني فهناك العديد من الحالات المشابهة لحالة ياسمين. «البوابة نيوز» تلقى الضوء على أبرز هذه الحالات:

ياسمين عبد العزيز والعوضي.. حب رغم الانفصال

عبرت النجمة ياسمين عبد العزيز عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي عندما سُئلت علي زوجها السابق أحمد العوضي وقالت وهي منهمرة من البكاء: أنا مش بحبه أنا بعشقه وأنا متأكدة أن أحمد العوضي بيحبني، وهو عارف أني بعشقه، وليس من المعقول أن أخرج وأتحدث عن أسباب انفصالنا وهي ليس لها علاقة بأي خيانة قد تعرضت لها، وأضافت “في ناس مش بيعملوا حاجات بقالهم فترة غير أنهم يأذوني مش هينفع أتكلم في تفاصيل الموضوع، والجمهور اللي بيحبونا عايزنا مع بعض، لأنهم حبونا مع بعض، وفي ناس بتتمنى لينا الشر والأذي، من ساعة ما الطلاق ما حصل وأنا حاسة أني في حاجة في قلبي وجعاني، ومش عارفة لو شفته في مكان عام هعمل أية، وطول الوقت بهرب، بفتح كل مواقع التواصل الاجتماعي ألاقي صورنا مع بعض بتوجع أوي، وبالذات لو أنتِ كمان بتحبي الشخص دا”.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. دوامة الحب

بعد طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب حدث العديد من المشاكل والأحداث تحولت إلي الساحة الإعلامية عبر البرامج التليفزيونية وتأثرت عبد الوهاب تأثرا شديدا ورغم انفصالها عن حبيب لم تخجل من اعترافها بحبه وصرحت قائلة: الحب بهدلة وأنا لست مريضة نفسية بتقارير الأطباء وأنا مازلت أحب الفنان حسام حبيب رغم كل شىء فعله بي حلقت شعري زيرو عشان أبقى وحشه في عين حسام ويوافق يطلقني، وهذه ليست أول مرة أقوم فيها بقص شعري والمدة بين طلاقي وقص شعري كان يوم واحد فقط لو حد ساب دماغه لأفكاره هيضيع، وأشارت إنني قررت أن أنزل الشغل بعد هذه التجربة القاسية خاصة إن دماغي بتفكر طوال الوقت وأكدت الصلح بيني وبين حسام حبيب يحتاج إلي معجزة ويكاد يكون مستحيلا لافتة أن والدتها حينما جاء حسام حبيب ليتقدم لها قالت له بالمعني الدارج "اجري اجري، احنا هنعيل، وهى من البداية ترى أننا صحاب مينفعش نبقى غير كده، وكان عندها حق والله وأكدت أن حسام كويس جدا ومعدنه كويس وأقول له يا ريت تشتغل على نفسك، الراجل لازم يفضل راجل، حتى لو كان معدنك نظيف وكويس جدا، حد متربي، وحد عنده حاجات حلوة كتير، حرام تدفن وما أشعر به الآن؛ كان له ثمن، وكان يجب أن يُدفع، واندفع واختتمت حديثها: جمهوري هو الحضن والأمان المضمون، فلا يجب أن يعتمد أحد على أحد وكل شخص يجب أن يعتمد على نفسه وأقول رسالة للجميع أي إنسان في الدنيا لا يعتمد على أي شخص آخر، ويعتمد على نفسه فقط، مهما زاد حبه في قلب أي إنسان ويجب على الزوجة ألا تعتمد على زوجها ولا زوج يعتمد على زوجته، ولا ابن يعتمد على أمه، ولا أم تعتمد على ابنها، لأنه لا يمسح دموعي إلا يدي، ومش هعتمد على حد تاني.

أمينة خليل.. كسرة القلب

قالت النجمة أمينة خليل: أنا أحب أن أعيش الحياة بكل معانيها، وعندما أحب أحب بكل جزء في روحي وجسدي، وعندما أحزن أتحطم وأنكسر لأجزاء صغيرة وعندما وقعت في الحب قد تعرضت لكسرة القلب وأضافت وهي عيناها مليئة بالدموع: أتذكر ذات مرة كنت أحب شخص وانفصلنا وكنت متمسكة بعلاقتي به للغاية وأصررت وقتذاك أن أقابله وعندما جلسنا سألته لماذا لم تستمر علاقتنا أو تحارب من أجلنا؟ قالي لأنني لا أستحق ذلك فوقع كلامه علي كالصاعقة وأُصيبت بصدمة شديدة رغم حبي له.

أسماء جلال.. البحث عن المشاعر

صرحت الفنانة أسماء جلال أنها لا تؤمن بما يسمى الحب من أول نظرة وتعتبر أنه من القصص الخيالية فقط بل تقتنع أكثر بالمشاعر والكيمياء بين الطرفين أن المصارحة بين الطرفين هو أفضل شىء لاستمرار العلاقة لا داعي للخيانة وأشارت وهي باكية: قد وقعت في الحب ذات مرة وكنت أحبه كثيراً وأنا معه في العلاقة تركني ولم يعد لي وأنا أعيش حتى هذه اللحظة وما زلت لم أتقبل عدم رجوعه لي.

قصص خالدة.. نور الشريف وبوسي

شهدت الساحة الفنية قصة حب من الصعب أن تكرر مرة أخري بين الفنان الكبير الراحل نور الشريف والفنانة بوسي ورغم انفصالهما سنوات ظهر الراحل نور الشريف في أحد اللقاءات بعد الانفصال وعندما سُئل علي بوسي رد قائلاً بالمعني الدارج: «عمر الروح ما تسيب بيتها وعمر القلب ما يسيب سكينته هنرجع لبعض تاني مهما بعدنا والناس كلها عارفة أن كان بينا حب شديد وما زال مستمر والناس متعرفش إلا 1 % بس من حبنا واختيارنا لبعض عمرى فالدنيا ما قلبي يشوف غيرها لأنه أتعود عليها فرحتي وسعادتي و عكازى»

وأضاف: «الدنيا ساعات بتجبرك علي أفعال مش بمزاجك وأحنا قولنا عشان نحافظ علي حبنا نبعد عن بعض فترة نصفي ونرجع تاني وأنا فشلت وبقول هنرجع بإذن الله مهما بعدنا دي حبيبة عمرى وأم بناتي واللي كل لحظة حلوة كانت معاها هي وبس»

واختتم حديثه قائلاً: الحب مش كله سعادة وفرحة ولحظات حلوة بين اثنين .. اللحظات الحلوة مش بتبين الحب لو الاتنين دول بيحبوا بعض مهما بعدوا هيفضلوا شايفين بعض وعنيهم مش هتشوف غيرهم فالحب في البعد أكتر بكتير جدا من حب القرب".

عمر الشريف وفاتن حمامة

وسطرت السينما المصرية قصة حب الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة ودنجوان السينما الراحل عمر الشريف التي تحاكي عنها الملايين ولكنها لم تكلل بالنجاح وقد صرح الفنان الكبير عمر الشريف في أحد لقاءاته التليفزيونية قبل رحيله: "أنا معرفتش أعيش مع أي إنسانة أخرى بعد انفصالي عن فاتن حمامة وعندما كنت متزوجها وعايش معها أكثر من 15 سنة كنت أشعر بأنني "طاير" أو عايش علي السحاب لكن بعد ذلك عندما أيقنت بأنني لم أستطع العيش مع أي إنسانة أخرى وأتمنى أنني لم أنفصل عن فاتن حمامة ونادم علي طلاقي منها وأدركت في هذه اللحظة بأنني كنت أعشقها للغاية فذلك كانت لحظة فارقة في حياتي حيث لم يملأ أحد مكانها وتربعت هي في قلبي ومنعت غيرها من الدخول في حياتي بجانب أنه عندما أُصيب الشريف بمرض بالزهايمر قال "أنا نسيت كل حاجة إلا فاتن".