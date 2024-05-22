مياه القاهرة: استهلاك 5.75 مليون متر مكعب يوميا بالقاهرة بسبب الموجة الحارة

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى ان محطات المياه سجلت اعلى معدل انتاج بلغ 5 مليون و 750 الف متر مكعب يوميا استهلاك يوميا بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بزيادة 750 الف متر مكعب يوميا.

واوضح ان شركة مياه القاهرة استعدت مبكرا لارتفاع درجة الحرارة من خلال مراجعة المحطات والخطوط والروافع ومتابعة الاعمال بالمشروعات وعدم تعارضها مع استمرار تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وتم تشكيل لجنة للمتابعة فنية للمحطات برئاسة رئيس قطاع المشروعات وبالتنسيق الكامل مع مديرى المحطات على مستوى القاهرة والمناطق الاخرى التى يتم دعمها من محطات مياه القاهرة الكبرى.

وأشار إلي انه لا توجد اى منطقة تأثرت بزيادة الاستهلاك خلال الموجة الحارة والمحطات قادرة على توفير كميات المياه المطلوبة وتعمل بكامل طاقتها حتى انتهاء الموجة الحارة.

وأكد الشيمي ان اعمال الاحلال والتجديد التى تقوم بها الشركة بالمحطات والخطوط والشبكات نجحت فى توفير كميات المياه المطلوبة لجميع المواطنين على مستوى القاهرة وضمان تقديم افضل خدمة ويتم فحص اى بلاغات تصل الى مراكز خدمة العملاء والتعامل الفورى معها .