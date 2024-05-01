إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى الإسماعيلي

عزز اللاعب إمام عاشور تقدم الأهلي بالهدف الثاني في مرمى الإسماعيلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “برج العرب” في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 57، بعدما تقدم الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 33 من تسديدة قوية اصطدمت بقدم عبدالكريم مصطفى مدافع الدراويش وسكنت شباك أحمد عادل عبدالمنعم حارس الإسماعيلي.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تغييرا اضطراريا بنزول حسين الشحات بدلا من أحمد عبدالقادر للإصابة في الدقيقة 23 من بداية اللقاء.

يحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع:علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم- محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور 0 مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز

خط الوسط: عمر الساعي - محمد بيومي - محمد مخلوف

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج.