التموين: إنتاج 680 ألف طن سكر قصب حتى الآن

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن موسم قصب السكر شهد توريد 7 ملايين طن قصب انتجت 680 ألف طن سكر منذ بداية التوريد حتى الآن.

أشار إلى أن الموسم على سينتهى خلال 10 أيام.

ولفت في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزارة إلى أنه بالنسب لموسم حصاد بنجر السكر ، تم إنتاج مايتراوح من 300 إلى 400 ألف طن سكر بنجر حتى الآن بعد مرور الثلث الأول من الموسم والمستمر حتى يونيو المقبل.



وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار قال المصيلحي إن نسبة التخفيضات على السلع تتراوح ما بين 15% إلى 35% ، مشيرا إلى أن متوسط التخفيضات تصل إلى 25% .



ولفت إلى قيام شركات الجملة والنصف جملة والتجزئة بخفض أسعارها بشكل واضح.



وبالنسبة لكارت الخبز الموحد ، قال وزير التموين اعتقد انه عندما نكون احتياطي استراتيجي من القمح ، سيتم إعادة النظر في تطبيق كارت الخبز الموحد، مشيرا إلي أن الدراسة جاهزة لتطبيقها والشبكة تم اختبارها.