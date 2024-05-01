محمود مسلم: أدوات الصحفى اختلفت والمؤتمر العام السادس سيراعي ذلك

طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، بعقد ورش تدريبية لشباب الصحفيين خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين واستضافة شخصيات للحديث عن أهم تطورات المهنة.

وأضاف محمود مسلم خلال كلمة له الاجتماع التحضيرى الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المنعقد بنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، أن أدوات الصحفى اختلفت ، متابعا :"يجب أن نجد فى المؤتمر العام السادس كيفية مواكبة التطور التكنولوجى، المهنة ليست مهنة كتابة فقط بل أصبحت مهنة صوت وفيديو".