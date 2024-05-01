كيف نقلت الدراما قضية تبادل الأطفال بالحضانات من الواقع إلى الشاشة الصغيرة؟.. البوابة نيوز تفتح الملف

طارق الشناوي: دراما رمضان الماضي ناقشت تبديل الأطفال بجدارة

ماجدة موريس: بدون سابق إنذار ناقش القضية بشكل مختلف



الفن يُعد جرس إنذار لكل القضايا المجتمعية وله دور فعال في نشر الثقافة والوعي بالقضايا المنتشرة في المجتمع وكيفية التعامل معها ومعالجتها التي يمكن توصيلها من خلال الشاشة الصغيرة وشهد الموسم الدرامي الماضي مناقشة عدد من القضايا المسكوت عنها وأخترق كل الحواجز ومن أهمها القضية الشائكة والأكثر جدلًا وهي" تبادل الأطفال " رصدت "البوابة نيوز " تلك القضية وكيف تعاملت الدراما معها وكيفية التصدي لها ومواجهتها؟

أعمال تناولت القضية:

بدون سابق إنذار

تدور أحداث المسلسل حول قضية تبادل الأطفال وتتدهور العلاقة بين الزوجين (مروان) و(ليلى) وتصل إلى نفق مسدود علي الرغم من محاولتهما لإصلاحها بسبب ابنهما، ولكن تأخذ الأمور منعطفًا صادمًا حينما يكتشفان إصابة ابنهما بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث بعد اكتشافهما أن ابنهما تم تبديله في الحضانة بعد الولادة.

المسلسل بطولة آسر ياسين،عائشة بنت أحمد، أحمد خالد صالح ونهال عنبر ونخبة من النجوم إخراج هاني خليفة.

حق عرب

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي وتشويقي حول شاب يدعي "عرب السويركي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي وهو يعيش في حي الجمالية ويواجه الكثير من التحديات، التي تجعله يدخل في صراع بين أبطال العمل حيث يقوم أحمد العوضي دور نجل سلوى عثمان، ولكن حقيقة الأمر أن والدته هي وفاء عامر، التي أنجبته وطلبت من السيدة التي «ولّدتها» أن تُبدل الطفل الولد، بابنة سلوى عثمان، كي تحافظ على حياة نجلها، وتتوالى الأحداث والمسلسل بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي ونخبة من النجوم إخراج إسماعيل فاروق.

العتاولة

يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقين (خضر) و(نصار)، واللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر ومع تطور الأحداث تكشف أن السقا الذي يقدم دور نصّار، والسقا يربي طفلًا ليس ابنه، إذ تبدل الأطفال أثناء الولادة، وعندما أحضرت والدة الطفل وهي مي كساب، ابنهما الحقيقي، جرى في اتجاه سيارة، وتعرض لحادث سير؛ والمسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فريدة سيف النصر ونخبة من النجوم إخراج أحمد خالد موسي.

دور الفن

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن قضية تبادل الأطفال تمت مناقشتها علي الشاشة الصغيرة وخاصة في دراما رمضان وكان لها مردود علي أرض الواقع، وكي نكون أكثر صراحة دراما رمضان هذا العام اخترفت كل الحواجز وفتحت الملفات المسكوت عنها من خلال مسلسل "صلة رحم "، مشيرًا أن العمل أخذ زاوية مختلفة فتناول فكرة تأجير الأرحام ما بين مشاكل قانونية واجتماعية ودينية فبالتالي هي قضية مختلفة من نوعها.

وأشارالشناوي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز:، أن مسلسل بدون سابق إنذار تناول قضية تبادل الأطفال بشكل كبير، وكانت أحداث المسلسل تدور في مأساة حيث كان الطفل مُصابا بالمرض اللعين وكانت جرعة المسلسل قاسية للغاية علي الجمهور ونهاية المسلسل مبهجة من التلاقي للأب للطفلين، وبالنسبة لي أري أن ذلك بسبب قتامة العمل طوال الأحداث وربما هذا من توجه مخرج العمل.

وتري الناقدة الفنية ماجدة موريس، أن مسلسل بدون سابق إنذار من أكثر المسلسلات التي طرح قضية تبادل الأطفال بشكل جيد للغاية وبه اهتمام شديد لكل التفاصيل كي لا أحد يسيء الفهم

وأوضحت موريس في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: من خلال دور الطفل الذي أُصيب بمرض السرطان في الدم وكان لابد ضرورة نقل دم له عن طريق أبويه وتم عمل فحوصات له لكي يُعالج وعندما تم عمل تحليل للأب اكشتف أن هذا الطفل ليس ابنه وقامت الأم بإجراء نفس التحاليل وأكدت النتيجة بأنها لست أمه وفي النهاية أصبح الطفل ليس ابنهم ومن هنا تم البحث طوال حلقات المسلسل عن حقيقة الطفل وفي النهاية اكتشفوا أن تم تبادله في المستشفي وتوالت أحداث المسلسل في شىء من الإثارة والتشويق. وقالت: " رأيي الشخصي أري أن هذا المسلسل هو الوحيد الذي تناول تلك القضية بشكل رائع من حيث أسلوب كتابته والمخرج وفريق العمل ككل وكل عناصره تجعل أي شخص لديه فكرة عن تلك القضية أو لا يعي جيدًا كيف يسلك الطريق إذ حدث له هذا الأمر".