بايدن: يجب على شركات الذكاء الاصطناعي كسب ثقتنا قبل أن تغير حياة الناس

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن "الذكاء الاصطناعي والشركات التي تستخدمه، سيغير حياة الناس في جميع أنحاء العالم".

وكتب بايدن - في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" -: "سيعمل الذكاء الاصطناعي والشركات التي تستخدم إمكانياته على تغيير حياة الناس في جميع أنحاء العالم، ليس هناك شك في ذلك، لكن أولًا يجب عليهم كسب ثقتنا".

وأضاف الرئيس الامريكي: "ألتزم ببذل كل ما في وسعي لتعزيز الابتكار الآمن والمأمون والجدير بالثقة والمسؤول والمطالبة به، بما في ذلك استخدام الصوت الناتج عن الذكاء الاصطناعي"، مطالبًا شركات الذكاء الاصطناعي أن تنضم إليه في هذا الالتزام.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن تعهدات بايدن تأتي بعد أشهر من إنشاء صوت معدل رقميًا في وقت سابق من هذا العام ليبدو وكان الرئيس بايدن يحث ناخبي نيو هامبشاير على تجنب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ما يمثل أحدث مثال على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الدورة الانتخابية الرئاسية المقرر في نوفمبر المقبل.