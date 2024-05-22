ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

برنامج الأغذية العالمي: العمليات الإنسانية "على وشك الانهيار" في غزة

شاحنات مساعدات
شاحنات مساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مرة أخرى مع تباطؤ إيصال المساعدات والوقود إلى الأراضي الفلسطينية في أعقاب الهجوم البري الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين في مدينة رفح، بجنوب غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.

وعلقت الأمم المتحدة توزيع المواد الغذائية في رفح بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن، كما توقفت عمليات التسليم من الرصيف العائم الجديد الممول من الولايات المتحدة.

ومنذ 10 مايو، وبعد فترة وجيزة من سيطرة الاحتلال على معبر رفح عند الحدود مع مصر، الذي تتدفق عبره غالبية المساعدات إلى غزة، لم يتم بنجاح سوى تسليم حوالي ثلاثين شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم القريب، ولم يتم تسليم سوى ربع الوقود المسموح به منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبير عطيفة، إن التوزيعات المحدودة للإمدادات الغذائية مستمرة في وسط غزة، لكن من المتوقع أن تستنفد الإمدادات في غضون أيام.

وأوضحت إن: "العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار، وإذا لم يتم استئناف الغذاء والإمدادات الأخرى بكميات كبيرة، فإن الظروف الشبيهة بالمجاعة ستنتشر."

وتقول الأمم المتحدة إن 1.1 مليون شخص في القطاع الساحلي، ما يقرب من نصف السكان، يواجهون مستويات كارثية من الجوع، وأن المنطقة على شفا المجاعة.

مساعدات غزة رفح مصر الولايات المتحدة الاحتلال برنامج الأغذية العالمي الامم المتحده