محافظ جنوب سيناء يكرم نائبة المحافظ ورئيس مدينة رأس سدر

كرم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ تقديرا لجهودها المتميزة البارزة علي أرض المحافظة، مما اظهر المحافظة بمظهر متميز لائق مشرف أمام ضيوفها وزائريها.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، اليوم الأربعاء، بقاعة اجتماعات مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور اللواء احمد الاسكندراني، ورؤساء المدن، ومديري المديريات ومديري إدارات الديوان العام، وممثلي الشركات والجهات المنفذة والمشرفة علي المشروعات بالمحافظة.

كما كرم محافظ جنوب سيناء، المحاسب علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر،وذلك تقديرا لجهوده المتميزة ، مما أظهر المدينة بالمظهر المتميز اللائق مشرف أمام ضيوفها وزائريها، واستلم التكريم نائب رئيس المدينة نيابة عنه.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، اليوم الأربعاء، بقاعة اجتماعات مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، و اللواء احمد الاسكندراني، ورؤساء المدن، ومديري المديريات ، ومديري إدارات الديوان العام، وممثلي الشركات والجهات المنفذة والمشرفة علي المشروعات بالمحافظة.