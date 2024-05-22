انضمام لقاء سويدان ومروة عبد المنعم لمشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي

انضمت كل من لقاء سويدان ومروة عبد المنعم إلى مشروع رقمنة ذكريات الفنان باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووصفت لقاء سويدان مشروع رقمنة ذكريات الفنانين بأنه فكرة مهمة جدا موضحة:"لو كل فنان حط تاريخه وحكاياته وخبراته وقال معلومات ناس كتير متعرفهاش عن الفن مطعمة بالصور والفيديوهات هتكون حاجة كبيرة وعظيمة".

وأكدت لقاء سويدان في تصريحات صحفية أن المشروع سيكون بمثابة تأريخ عن الفن والفنانين للأجيال القادمة قائلة:" كل واحد هيبقى عنده ذاكرة ديجيتايزد لأولاده وأسرته".

أما الفنانة مروة عبد المنعم فعبرت عن إعجابها بالفكرة قائلة:"طول عمري بحب أي حاجة قديمة وبشوف إنها مينفعش تترمي وكنت بجمع حاجتي كذكريات وتاريخي لأولادي يشوفوها".

وأشارت مروة عبد المنعم في تصريحاتها إلى أنها تحمست لفكرة وجود منصة أو مكان موحد يجمع تراث الفنانين للحفاظ عليه وتجميعه بأيديهم وتركه للأحفاد في المستقبل.



كان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمشروع مبادرة الحفاظ علي أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم.

يشار إلي أن مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري والحفاظ على تراث الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مبادرة من خالد حميدة وتحمس لها ودعمها العديد من الفنانين وصناع السينما والدراما المصرية.

تستهدفت المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.