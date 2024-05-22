قرار المحكمة بشأن استئناف شيرين عبد الوهاب في قضية سب المنتج محمد الشاعر

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر بتغريمها بـ5 آلاف جنيه، في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، ورفض الدعوى المدنية وعدم جواز نظرها وإحالتها إلى المحكمة الكلية.



كان قد كشف محامى المنتج محمد الشاعر، أن النائب العام أمر بإحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب الى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتى أقامها موكله ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل بإستخدام منصة إنستجرام عقب إنتشار الفيديو.

وقال محامى المجنى عليه في بيان صحفي، إن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا فى الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى أنتهى الى صحة الواقعه وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.



كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى أنتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، فأستدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها أمتنعت عن الحضور متعلله أصابتها بالكورونا، فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية.

وأضاف أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها الى الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت، فى وقت سابق، بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بقضية سب وقذف المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.



وجاء تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية حول فحص مقطع فيديو متداول للمشكو فى حقها، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التى أشارت إلى صحة الاتهام المنسوب إليها خلال فعاليات مؤتمر صحفى عقدته.