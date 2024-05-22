أبرزها البطالة.. نقابة المهندسين تناقش 4 ملفات ساخنة في آخر اجتماعاتها

عقدت نقابة المهندسين جلسات آخر اجتماعات بمشاركة واسعة من أعضاء النقابة وقياداتها، حيث تمت مناقشة القضايا المهمة التي تشغل بال المهندسين واتخاذ قرارات تهم سبل تطوير المهنة وتحسين أوضاع المهندسين في مصر.

تناولت الجلسات عدة محاور أساسية:

الملف الوطني للبنية التحتية: تم مناقشة الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية في مصر ووضع خطط واضحة لتطويرها، بما في ذلك الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.

مشكلة البطالة والتوظيف: تم التركيز على ضرورة توفير فرص العمل للمهندسين الجدد وتحسين شروط العمل والرواتب للمهندسين الحاليين، بما يسهم في تحفيز قطاع الهندسة وتطويره.

تطوير المهارات والتدريب: تمت مناقشة أهمية تطوير مهارات المهندسين وتوفير برامج تدريبية مستمرة للحفاظ على مستوى الكفاءة ومواكبة التطورات التكنولوجية.

الدعم المهني والقانوني: تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم المهني والقانوني للمهندسين في مواجهة التحديات المهنية والقانونية التي قد تواجههم خلال ممارسة مهنتهم.

بعد مناقشات مستفيضة، تم اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تحسين أوضاع المهندسين وتعزيز دورهم في تنمية البنية التحتية والاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تلك القرارات تسهم في دعم وتعزيز مكانة المهندس المصري في المجتمع والمساهمة في تنمية البلاد.