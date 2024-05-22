محمود مسلم: مصر لعبت دورًا كبيرًا للفت نظر العالم لما يحدث بغزة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنه في حالة لم تقم مصر بدورها الكبير منذ الـ 7 من أكتوبر، لكان هناك فراغ كبير في المنطقة وصعوبات في وصول المساعدات الإنسانية والأغاثية إلى فلسطين، وكانت ستظل الرواية الإسرائيلية هي الرواية المتداولة في الإعلام الدولي، موضحًا أنه لابد أن نتذكر إنه في الأسابيع الأول كل الإعلام الدولي الذي يتحدث الآن كان يتبنى الرواية الإسرائيلية.

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن مصر لعبت دور كبير ومهم في لفت نظر العالم لما يحدث من حقائق على أرض غزة، ولعبت دور مهم في إدخال المساعدات من خلال المؤسسات المصرية، متابعًا: «لولا وجود مصر لما كان تم الاتفاق الأولى وما كان ينفذ.. اتمام الاتفاق يحتاج درجة عالية من الكفاءة والثقة من الطرفين».

وأضاف أن تنفيذ الاتفاق الأولى لوقف إطلاق النار واجه صعوبات كبيرة يعلمها قيادات حماس والجانب الإسرائيلي، موضحًا أنه لولا وجود مصر كان ستتوقف هذه الاتفاقية ومحاولتها دائمًا بتقريب وجهات النظر وأنها ما تتدخل لتنفيذ الاتفاق لكلا الطرفين، مؤكدًا أن نموذجية مصر ليست على المحك ومصر ليست بسذاجة أن ترسل ورقة مختلفة لكلا الطرفين وهي ليست بالأمر الهين وهو أمر عبثي ويستحيل أن يحدث ذلك.

وتابع: «مصر هي الكفيلة ودائمًا المرشحة للقيام بهذا الدور في الوساطة، والتعنت الإسرائيلي وفشل الحكومة الأمريكية في الضغط على إسرائيل هي ما عطلت اتمام الاتفاق».