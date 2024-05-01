بالفيديو.. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟.. خالد الجندي يجيب

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علي سؤال احد الشباب حول حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك 3 أحكام في هذا الموضوع، إما أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة التي تليها، أو أن نردد الفاتحة آية بآية خلف الإمام، أو التزام الصمت فقراءة الإمام له فهو ضامن.

ووجه شاب اخر سؤال آخر حول ما إن ركع الأمام قبل انتهاء المصلين من قراءة الفاتحة ففى هذه الحالة ما هو الفعل المستحب القيام به هل هو الركوع خلف الامام أم الانتهاء أولا من قراءة الفاتحة؟

ورد الجندي بأن هناك رأيان في هذا الأمر الأول أن الفاتحة ركن أساسي من أركان الصلاة بمعنى لابد من الركوع بعد إتمام قراءة الفاتحة وأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما استند إلى الحديث الشريف وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل صلاة لا يقرأ بها أم الكتاب إلا خداج».

والرأي الآخر أن قراءة الإمام للفاتحة تكفى وأن الركعة ما سميت ركعة إلا بالركوع ويكفى تحصيل الركوع مع الإمام .