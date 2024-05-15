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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بن جفير يطالب بإقالة جالانت لتحقيق أهداف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

بن جفير ونتنياهو
بن جفير ونتنياهو وجالانت
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طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بعد أن تحدى جالانت علنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حكم إسرائيل لقطاع غزة بعد إنتهاء عدوان الاحتلال علي القطاع، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وكتب بن جفير عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا) "من وجهة نظر جالانت، لا فرق بين ما إذا كان جنود الجيش الإسرائيلي يسيطرون على غزة أو ما إذا كانت حماس تسيطر عليها."

وأضاف: "هذا هو جوهر مفهوم وزير الدفاع الذي فشل في (عملية طوفان الأقصي) 7 أكتوبر، ولا يزال يفشل حتى الآن. يجب استبدال وزير الدفاع هذا من أجل تحقيق أهداف الحرب."

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