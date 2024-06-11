دفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بالقرب من قرية المساندة التابعة لمركز العياط، بعد مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أفادت التحريات أن الشاب المتوفي والذي يدعى " حسن.ع" تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاته

تلقى مأمور مركز شرطة العياط، من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة غريق بالقرب من قرية المساندة بدائرة المركز.

على الفور أخطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، التي دفعت بفريق من الإنقاذ النهري، وبصحبتهم، قوة من مباحث المركز، وسيارة إسعاف، إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب، مات غرقا بالنهر لعدم اجادته السباحة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وايداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.