وزير النقل: ندرس وصول القطار الكهربائي السريع للإسكندرية.. فيديو

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إننا نعمل على مدار اليوم في تنفيذ المشروعات من خلال ورديتين للعمال، وحركة العمل لا تتوقف في المشروعات القومية.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أننا نعمل طوال أيام الأسبوع بدون إجازات لإنجاز المشروعات في توقيتها، وهناك شركات مصرية تقوم بتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع.

وتابع الفريق كامل الوزير: هناك 200 شركة بها 100 ألف عامل ومهندس تعمل في الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، كما أن المسافة بين الخط الأول للقطار السريع من السخنة حتى مطروح تصل إلى 660 كيلو متر، وندرس أن يصل إلى قلب الإسكندرية.

وأكمل وزير النقل: أن القطار الكهربائي السريع اقتصادي تجاري تنموي وخدمي أيضا للمواطنين، وحاليا يتم دراسة أن يصل القطار الكهربائي السريع إلى محرم بك وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية.

