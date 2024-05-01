عبد الرحمن مجدي يسجل الهدف الأول للإسماعيلي في مرمى الأهلي

قلص اللاعب عبدالرحمن مجدي النتيجة بتسجيل الهدف الأول للإسماعيلي في مرمى الاهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب بالدوري الممتاز.

وسجل عبدالرحمن مجدي هدف الإسماعيلي في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وكان إمام عاشور وبيرسي تاو أحرزا هدفي الأهلي في الدقيقتين 33 و57.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تغييرا اضطراريا بنزول حسين الشحات بدلا من أحمد عبدالقادر للإصابة في الدقيقة 23 من بداية اللقاء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع:علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم- محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور 0 مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز

خط الوسط: عمر الساعي - محمد بيومي - محمد مخلوف

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج.