التجارة الداخلية: نستهدف إنشاء 14 سوق جملة على مستوى الجمهورية

قال الدكتور ابراهيم عشماري رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نستهدف الفترة المقبلة طرح أسواق جملة نموذجية يتم الاستثمار بها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بدلا من المحليات والغرف التجارية.

وأضاف في تصرحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التموين للاعلان عن طرح12 فرصة استثمارية أن مصر تستهدف حتى 2030 إنشاء 14 سوق جملة على مستوى الجمهورية طبقا للدراسة التي قام بها الجانب الفرنسي للاحتياجات الفعلية لمصر من أسواق الجملة من 2024 إلى2030.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحديد خريطة تلك الأسواق ومنها إقامة عدة أسواق في منطقة الدلتا خاصة أن اختيار مناطق الأسواق لابد أن يكون قريبا من أماكن الإنتاج لتقليل حلقات التداول.

وأكد عشماوي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بطرح الأراضي لإقامة تلك الأسواق بنظام حق الانتفاع لعدد سنوات معينة لتغطية تكلفة المرافق وتوفير فرص وليس لتحقيق ربحية .

وفيما يتعلق بانشاء أول مركز للغذاء الأخضر في محافظة الاسماعيلية قال عشماوى لم يتم طرح المشروع للاستثمار بعد ولكن الدراسات موجودة وكافة المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى أنه ذو جدوى اقتصادية.

وعن التفاوض لدخول سلاسل تجارية جديدة للسوق المصري قال عشماوي لم نقم بطرح جديد ولكن نسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لادارة وتشغيل بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لسنوات محددة ويقوم القطاع الخاص بضخ استثمارات بتلك المنافذ المرخصة.

وأضاف عشماوي تم تحديد 14 منفذا من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية في أماكن مميزة قام الجهاز بطرحها وجاري الاتفاق مع السلاسل التجارية.