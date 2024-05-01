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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي غداً في الدورى

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائم ةالتي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في السابعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من: حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح. خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا

قائمة الزمالك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرتغالي جوزيه جوميز جوزيه جوميز