مبابي على رأس هجوم باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند

أعلن الإسباني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد كيليان مبابي على رأس هجوم البي إس جي لمواجهة دورتموند، بجانب عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينيا

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.