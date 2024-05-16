اليابان تقدم مساعدات طارئة إلى أفغانستان لدعم متضرري الفيضانات

قررت حكومة اليابان تقديم المساعدات الطارئة مثل الخيام والبطانيات وما إلى ذلك من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) إلى شمال أفغانستان استجابة للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وذلك بناءً على طلب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نشرته اليوم الخميس، أن طوكيو قررت تقديم مساعدات طارئة لأفغانستان لدعم المتضررين من الفيضانات، في ضوء المنظور الإنساني.

وضربت أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة في 10 مايو الجاري، شمال أفغانستان الممتد بين أقاليم بدخشان وبغلان وتخار.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، توفي حتى 12 مايو 2024، 180 شخص وأصيب 242 شخصًا، فيما تضرر 8975 منزلًا.

ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا مع استمرار عمليات المسح في المناطق النائية.