الصومال والعراق يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن بلاده ترغب في تطوير العلاقات الثنائية مع العراق وبما يخدم المصالح المتبادلة.

جاء ذلك خلال لقاء بري مع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد على هامش أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بالبحرين، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والأوضاع العامة في المنطقة وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

من جانبه، أكد الرئيس العراقي أهمية تعزيز العلاقات بين بلاده والصومال والتنسيق المشترك إزاء التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة، مشيرا إلى ضرورة تخفيف حدة التوترات وإرساء الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبينا أن العراق يتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وحول تطورات الأوضاع في فلسطين، شدد رشيد على العمل المشترك والموحد لوقف العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وإغاثة الفلسطينيين، والعمل على ضمان كامل حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم على أراضيهم، مؤكدا أن لا أمن واستقرار في المنطقة دون تحقيق ذلك.

كما أكد رئيس الوزراء الصومالي أهمية العمل على إنهاء الأزمات ووقف الحرب على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

