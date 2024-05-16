"اليونسكو" تدرج مخطوطات هندية ومنغولية في سجل ذاكرة العالم

أدرجت منظمة اليونسكو، مخطوطات المصورة لراماتشاريتاماناس وبانشاتانترا وهى مخطوطات هندية ومنغولية إلى السجل الإقليمي العالمي.

واعترفت المنظمة الدولية بالمخطوطات المذكورة خلال الاجتماع العام العاشر للجنة الذاكرة العالمية لآسيا والمحيط الهادئ، الذي انعقد مؤخرا في العاصمة المنغولية أولانباتار، وذلك حسبما ذكر مسئولون في منظمة اليونسكو.

وعن المخطوطات المصورة لراماتشاريتاماناس من تولسيداس، ومخطوطة ساهردايالوكا-لوكانا قال مسئولو اليونسكو: نص أساسي للشعر الهندي، ومخطوطة خرافات بانشاتانترا التي تعود إلى القرن الخامس عشر قد تم إدراجها في هذه القائمة.

وقالت المنظمة العالمية في بيان، إن الاجتماع العام العاشر استضافته وزارة الثقافة المنغولية واللجنة الوطنية المنغولية لليونسكو ومكتب اليونسكو الإقليمي في بانكوك.

وذكرت أن السجل الإقليمي لـMOWCAP يحتفل هذا العام بـ "البحث البشري والابتكار والخيال".

ماذا تحتوى المخطوطات

تعد المخطوطات المصورة لراماتشاريتاماناس القديمة ومخطوطة خرافات بانشاتانترا التي تعود إلى القرن الخامس عشر من بين 20 مادة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تم إدراجها في السجل الإقليمي لذاكرة العالم التابع لليونسكو لدورة 2024.

وتتضمن المخطوطات لراماتشاريتاماناس سجلات الأنساب مع مخطط عائلة منغوليا للوردات الوراثيين من مغول خالخا، وبيت جنكيز خان؛ وكذلك مجتمعات هويتشو في الصين، وولاية قدح في ماليزيا، كدليل على أهمية جمع تاريخ العائلات الإقليمية.

وقد نشأ هذا النوع من الحكايات في الهند "البانشاتانترا" وهي مجموعة هندية قديمة من الخرافات الحيوانية وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية أحد أعظم كتاب النثر العربي ابن المقفع، وكان بمثابة نقطة البداية لانتشاره غير العادي في جميع أنحاء الشرق والغرب.