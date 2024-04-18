وكيل تعليم الأقصر يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعاً موسعاً في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بحضور وكيل المديرية ومديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، وإدارتي الأمن والتطوير التكنولوجي.

وأكد خالد، أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الاعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها بداية من باب اللجنة وسورها، مروراً بالفناء والسلم ودورات المياه، وانتهاءً بالفصول الدراسية.

كما جه خالد بضرورة إخلاء الأفنية من أي مخلفات أو رواكد، وكذلك التأكد من إغلاق أغطية الصرف، والتخلص من أي أشجار تهدد سلامة الطلاب، وضرورة التأكد من توافر البنية التكنولوجية داخل مدارس الثانوية العامة، وتوفير الهدوء للطلاب بشكل عام ليتمكن من أداء امتحاناتهم في مناخ ملائم.

وأشار وكيل تعليم الأقصر، إلى التأكد من إضاءة وتهوية جيدة داخل اللجان، والتأكد من خلو المقاعد والحوائط من أي كتابات، وشدد بعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين على حد سواء، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

الاجتماع (4)

الاجتماع (3)

الاجتماع (2)