موجة الطقس السيئ تضرب دول الخليج وتعطل مظاهر الحياة

ضربت الأمطار الرعدية والسيول الجارفة عددًا من دول الخليج العربي، ما أدى إلى حدوث اضطرابات واسعة النطاق وتعطيل مظاهر الحياة اليومية.

وتأثرت عمان، والبحرين والإمارات، السعودية، وقطر بشكل رئيسي بالأمطار الرعدية والسيول الجارفة.

كما تعرضت سلطنة عمان، لمنخفض جوي متعمق، صاحبه سقوط أمطار غزيرة ورعدية، مما أدى إلى جريان الشعاب والأودية ووفاة عدة أشخاص.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية عن استمرار تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء محافظتي ظفار والوسطى، وذلك ليوم غدٍ الأربعاء، على أن يتم استئناف الدراسة في المدارس يوم الخميس 18 أبريل 2024.

بينما يأتي هذا القرار استمرارًا لتأثر مختلف محافظات السلطنة بـ “منخفض مطري” وبسبب غزارة الأمطار المتوقعة، وذلك حرصًا من الوزارة على سلامة الطلبة.

في حين شهدت البحرين، موجة طقس سيئ وأمطار غزيرة ورياح شديدة، مما أدى إلى حدوث سيول ضخمة أضرت المحلات والمنازل والسيارات.

بينما تعرضت الإمارات، لحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، وأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد.

وتسبب الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وأرجع خبراء الأرصاد الجوية الحالة الجوية العنيفة بدول الخليج إلى التأثر بمنخفض جوى عميق الذي تسبب في تكاثر السحب الركامية وسقوط الأمطار الرعدية الغزيرة، وسط نشاط الرياح النشطة والقوية والتي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية.

فيما دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

كما أعلنت مطارات دبي توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة، وطالبت المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية في قطر من أمطار رعدية ورياح قوية، مع توقعات بتدني الرؤية الأفقية أحيانًا.

في حين ضربت عاصفة جوية مناطق في السعودية، ما دفع هيئة الأرصاد لتحذير المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة.