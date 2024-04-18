الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة في ديسمبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء اليوم الخميس، نشــرة حصـر ‏المركـبات المرخـصة في 31/12/2023 وكانت أهم مؤشراتها ، انه بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 9.95 مليون مركبة في 31/12/2023 مقابل 9.94 مليون مركبة في 12/31 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.04 %.

وجاءت محافظة القاهـرة في المرتبة الأولى حيث بلغت عــدد المركـبات بها 2,6 مليون مركبة بنســبة 26.2٪ ومحافــظة الجيــزة في المرتبــة الثانية بعدد 1,4 مليـون مركبة بنسبة 14.0٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 731.4 ألف مركبة بنسبة 7,4٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيــث بلغت عدد المركبات بها 41.9 ألف مركبـة بنسبة 0.4 ٪ من إجمـــالي المركبـــــات ذلك في 2023/12/31.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,6 مليون سيارة بنسبة 55.8 ٪ من إجمالي المركبات في 2023/12/31 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيث بلغت 5.2 مليون سيارة بنسبة 94.3 ٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 310.3 ألف سيارة بنسبة 5.6٪ وأقلها ســيارات مؤقت بعدد 284 سيارة.

كما بلغ إجمالي عدد الأتوبيســات المرخصة 172.4 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 2023/12/31 وجاء الأتوبيس الخــاص في المرتبة الأولى بعدد 76.7 ألف أتوبيس بنسبة 44.5٪ والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيرة بعدد 12,8 ألف أتوبيس بنسبة 7.4٪ من إجمالي عدد الاتوبيسات .

وأيضًا بلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطورات المرخصـة 1,3 مليـون سيارة بنسبة 13.0٪ مـن إجمــالي المـركبات فــي 2023/12/31 حيث بـلغ إجمالي عدد سيارات النقـل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنســبة 92,6٪ ، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصـة 94.9 ألف مقطـورة بنسبة 7,4 ٪ مـن إجـمـالي عدد سيارات النقل والمقطورات فــي 2023/12/31.