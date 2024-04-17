بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بطريق الصعيد أمام قرية منسافيس بأبو قرقاص بمحافظة المنيا.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الصعيد أمام قرية منسافيس بأبو قرقاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف .
وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة كلا من: "انطونيوس كمال عزيز"، "عماد ماهر يوسف"، "روماني ماهر يوسف"، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.