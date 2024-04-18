صحافة عالمية.. «فايننشال تايمز»: تصاعد التوتر داخل الاتحاد الأوروبي بسبب دعم إسرائيل بدلًا من أوكرانيا

صرّح مسؤول أوروبي لصحيفة "فايننشال تايمز" بتصاعد التوتر داخل الاتحاد الأوروبي بسبب توجيه الدعم لإسرائيل بدلًا من أوكرانيا، وأشار إلى "تمسك الاتحاد بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وأوضح المسؤول أن التوترات تتصاعد داخل أوروبا بسبب الجدل حول تقديم الدعم لإسرائيل بدلًا من أوكرانيا.

ألقى زيلينسكي باللوم على حلفائه الغربيين في حديث لقناة PBS بخسارة محطة "تريبول" للطاقة الحرارية لعدم توفير ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لكييف، وقارن بين أوكرانيا وإسرائيل بالنسبة لحلف "الناتو".

وأضاف زيلينسكي: "سأقدم لكم مثالا بسيطا للغاية، لقد تم توجيه 11 صاروخا باتجاه محطة تريبول للطاقة الحرارية التي تعد مصدرا للطاقة الحرارية لمنطقة كييف، أسقطنا 7 صواريخ، بينما أصابت الأربعة الباقية المحطة. نفدت جميع الصواريخ لدينا، بينما يقول البعض من حلفائنا أنهم لا يستطيعون توفير هذا السلاح أو ذلك".

وطرح زيلينسكي سؤالا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل: هل إسرائيل جزء من حلف (الناتو) أم لا؟ هذا هو الجواب إذن. إسرائيل ليست دولة في (الناتو)، لكنكم، مع ذلك، ساعدتموها".

وظهرت ردود أفعال أوروبية قوية نددت بالهجوم الايرانى على إسرائيل تعبر عن التضامن مع تل أبيب في هذه الحالة التصعيدية.

أعلنت الحكومة البريطانية عن إرسال مزيد من الطائرات المقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على استعدادها للتدخل "إذا لزم الأمر" لصدها أي هجوم جوي.

أكدت فرنسا على تمسكها بأمن إسرائيل وأعلنت تضامنها مع الدولة العبرية، فيما أكدت برلين بحزم وقوة على وقوفها إلى جانب إسرائيل.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على منصة "إكس"، معبرًا عن اهتمامه وقلقه إزاء التطورات في الشرق الأوسط وأكد استعداد الحكومة للتصدي لأي سيناريو محتمل.

جرى للرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا مناقشة مشروع قانون مع زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يتضمن تقديم مساعدات إضافية لكل من إسرائيل وأوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون فى بيان "الولايات المتحدة ستقف مع شعب إسرائيل وتدعم دفاعه ضد هذه التهديدات من إيران". وأضافت "يجري إطلاع الرئيس بايدن على تطورات الوضع بانتظام".