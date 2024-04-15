حبس المتهم بقتل مواطن وإصابة طليقته وطفل بسلاح ناري في البحيرة

الإثنين 15/أبريل/2024 - 11:36 م

قرر المستشار محيي عبدالمولي، رئيس نيابة كفر الدوار حبس مراسل صحفي تحت التمرين بموقع إلكتروني تابع لأحد المؤسسات الصحفية القومية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي اجراها قرر بدر شاهين، وكيل نيابة قسم كفر الدوار، بإتهامة بقتل مواطن وإصابة طليقته وطفل أثناء تنفيذ حكم الرؤية لإبنته بحديقة نادي المعلمين بسلاح ناري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من إلقاء القبض علي المتهم عقب هروبه بعد إرتكاب الجريمة.

وكان قد مواطن بالعقد الرابع من العمر لقى مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، جراء وقوع مشاجرة بين مراسل صحفي تحت التمرين بموقع إلكتروني تابع لأحدى المؤسسات الصحفية القومية أثناء رؤية إبنته وفقًا لقرار محكمة الأسرة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كما أسفر الحادث عن إصابة زوجة المراسل الصحفي وطفل آخر بطلق ناري، وتم نقلهما لمستشفي الشاملة لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بحديقة نادي المعلمين بسبب رؤية طفل.

بالإنتقال والفحص تبين إنه أثناء تواجد "م.ا، لرؤية إبنته بحديقة نادي المعلمين بكفر الدوار وفقًا لحكم صادر من محكمة الأسرة، إندلعت مشاجرة مع والدة إبنته، وعلي إثرها أقدم الجاني على إطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي أسفرت عن وفاة " فتحي عبد السلام"، 33 عامًا ومقيم بكفر الدوار تصادف تواجده أثناء المشاجرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلًا:" أحمد.ت.ح"، 5 سنوات، بطلق ناري بالساق، "سحر.ع.خ"، 24 عامًا، بطلق ناري بالظهر، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.