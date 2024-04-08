روسيا: الهجوم على محطة زابوريجيا النووية مسئولية أوكرانيا

الإثنين 08/أبريل/2024 - 11:27 ص

حملت وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم أوكرانيا مسؤولية الهجوم بطائرات مسيرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والذي قالت إنه أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

ونفت كييف أن تكون وراء الهجوم. وقال أندريه يوسوف، وهو متحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أمس الأحد، في بيان، إن "أوكرانيا غير متورطة في أي استفزازات مسلحة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا بشكل غير قانوني".

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن طائرات مسيرة هاجمت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا للمرة الأولى نوفمبر 2022، وانفجرت إحداها بالقرب من مبنى مفاعل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها، في بيان على موقعها على الإنترنت، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث أضرار لأنظمة السلامة أو الأمن الحيوية بعد هجوم الطائرة المسيرة، دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

ويُذكر أن القوات الروسية احتلت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي قوله في البيان إن "مثل هذه الهجمات المتهورة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي واسع ويجب أن تتوقف على الفور."

وأضاف جروسي "أناشد بقوة أصحاب القرار العسكري بالامتناع عن أي تصرف يخالف المبادئ الأساسية التي تحمي المنشآت النووية".

وقد أكد موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموجودين في المحطة، والذين زاروا ثلاثة مواقع متأثرة، وقوع هجمات الطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها "بينما كان الموظفون على سطح المفاعل، في الوحدة 6، اشتبكت القوات الروسية مع ما بدا أنها طائرة مسيرة تقترب. وتلا ذلك انفجار قرب مبنى المفاعل."

ويُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت مرارا وتكرارا عن قلقها بشأن إجراءات السلامة في المحطة، التي أصبحت جميع مفاعلاتها الستة في حالة إغلاق، بما في ذلك بسبب انقطاعات متكررة لإمدادات الطاقة الخارجية الحيوية.

ونبه مهندسون أوكرانيون إلى ضرورة صيانة المكونات الحيوية واستبدال الوقود.