الصين: مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء عاصفة شديدة تضرب البلاد

أفادت السلطات المحلية في إقليم جيانغشي في الصين، عن سوء أحوال الطقس الذي بدأ يوم 31مارس حيث تأثرت 9مدن علي الأقل وتسببت في رياح عنيفة اقتلعت نوافذ ضخمة مع وصول سرعة الرياح الي مستوي 12علي مقياس الرياح المحلي وهو يعادل اعصارا من الدرجة الأولي ، مما تسبب في موت 3 أشخاص بعد أن إقتلعتهم عاصفة شديدة من نوافذ مبني سكني أثناء نومهم. وذلك حسب ما نقله موقع" سي أن أن ".

وصرحت السلطات أنه تم تسجيل مقتل 7 أشخاص على الأقل منذ وصول الرياح القوية إلى المنطقة الأسبوع الماضي، التي أضرت بأكثر من 5400 منزل و313000 شخص.

