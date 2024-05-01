بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق المحتجزين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه اقترح على إسرائيل حلولا أخرى لتجنب الهجوم على رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف "بلينكن" أن موقف الولايات المتحدة من رفح الفلسطينية لم يتغير، ولا يمكن لأمريكا دعم عملية عسكرية في رفح الفلسطينية في ظل غياب خطة إنسانية.

وتابع بلينكن: "سيتم تشغيل الرصيف البحري قبالة سواحل غزة بعد أسبوع واحد"، لافتا أن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق المحتجزين.

وواصل بلينكن: "على حماس أن تقرر إذا ما كانت ستقبل بالاتفاق ولا وقت للتسويف".