سفير بعثة الجامعة العربية: ندعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال ماجد عبد الفتاح، سفير بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إنه لمواجهة مأزق الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، لا بد من استمرار الضغط على الولايات المتحدة، والاستمرار في هذا الضغط يأتي من خلال خلق أغلبية وكتلة تصويتية كبيرة في الجمعية العامة لصالح قرار يطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات تنفيذية.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه يتطلب إعداد قرار في الجمعية العامة بفرض عقوبات اختيارية للدول الأعضاء بمنع تزويد سرائيل بالسلاح ومنع منح التأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين ومنع شراء المنتجات الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في القضايا التي رفعتها الدول المختلفة أمامها.

وتابع: "القضية الفلسطينية عادلة ونبنيها على كل المحاور، ولا ندخر فيها جهدا سواء على جانب تحقيق وقف إطلاق النار ومنع الهجرة الجماعية ودخول كل أنواع المساعدات سواء كان على جانب ضمان دخول فلسطين كدولة عضو كامل في الأمم المتحدة أو زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين".