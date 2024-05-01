بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يتأهل لنهائي كأس قطر على حساب السد

تأهل فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، إلى نهائي بطولة كأس قطر على حساب السد، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من مباراة نصف النهائي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

أحداث مباراة الوكرة والسد

شارك حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء، وخاض مباراة دور نصف نهائي كأس قطر حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم السد بثنائية دون رد، عن طريق أكرم عفيف وجونزالو بلاتا في الدقيقتين 12 و27.

وفي الشوط الثاني، نجح رفاق حمدي فتحي في هدفي التعادل، وذلك في الدقيقة 73 بواسطة أيوب عسال، وجيلسون دالا في الدقيقة 90+3.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، ليفوز الوكرة على السد بنتيجةة 5-4، بالرغم أن زملاء لاعب المنتخب الوطني أهدروا أول ركلة نفذها لوكاس مندس.

وينتظر حمدي فتحي رفقة الوكرة، الفائز من مواجهة الريان والغرافة، في نهائي كأس قطر، المقرر إقامته يوم 4 مايو الجاري.