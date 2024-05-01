ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

لجنة القيد بالبورصة توقع عقوبات مالية على 23 شركة

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاقبت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء،  23 شركة، بتوقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه. 

وأوضحت ان العقوبات لعدم التزامها بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

كما قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركات وذلك لمخالفة الشركات لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

وفي نفس السياق قررت لجنة القيد، تغريم شركة مبلغ 25 ألف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

البورصة المصرية البورصة المصري التطوير العقاري بالبورصة المصرية المنصورة