لجنة القيد بالبورصة توقع عقوبات مالية على 23 شركة

عاقبت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، 23 شركة، بتوقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه.

وأوضحت ان العقوبات لعدم التزامها بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

كما قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركات وذلك لمخالفة الشركات لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

وفي نفس السياق قررت لجنة القيد، تغريم شركة مبلغ 25 ألف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.