عشماوي: التفاوض مع البترول وقطاع الأعمال لطرح مجموعة من السلع بالبورصة

صرح رئيس البورصة السلعية الدكتور ابراهيم عشماوي بأنه جاري التفاوض مع وزارتي البترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام لطرح مجموعة من السلع بالبورصة في قطاعات البتروكيماويات والقطن.

وأضاف في تصريحات له اليوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزارة التموين والتجارة الداخلية للاعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية أنه جاري أيضا بحث إضافة سلع جديدة بقطاع الحاصلات الزراعية والطاقة.

وأضاف عشماوي نستهدف جموع المصدرين خلال الفترة المقبلة ومن الممكن طرح كثير من المعاملات التجارية بالبورصة.

وأكد أن البورصة ليست فقط لتداول السلع الزراعية والمنتجات الغذائية منوها بأنه من الممكن خلال الفترة القادمة التنسيق مع بورصات خارجية.

وحول عودة تداول السلعة المتوقفة على البورصة قال عشماوي إن البورصة ليست مسؤلة عن تحديد عودة التداول و ذلك يتوقف على البائع والجهات التى تقوم بالطرح لافتا إلى هيئة السلع التموينية هى الجهة المنوط بها تحديد عودة تداول القمح على منصة البورصة كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي الجهة المنوط بها عودة تداول السكر.