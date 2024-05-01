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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سفير بعثة الجامعة العربية: القضية الفلسطينية مركزية ولها الأولوية القصوى

ماجد عبد الفتاح،
ماجد عبد الفتاح، سفير بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة
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قال ماجد عبد الفتاح، سفير بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن الجامعة العربية على رأس الأحداث فيما يتعلق بالتعامل مع الأمم المتحدة مع أحداث غزة وكل الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالقضية الفلسطينية بالنسبة للجامعة العربية هي القضية المركزية لها، وبالتالي لها الأولية الأولى والقصوى في كل الموضوعات.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه منذ أن اندلعت الأحداث تقدمت الجامعة العربية بثلاثة قرارات وتفاوضت مع مجموعات من القرارات الأخرى، وحاليا يوجد جلسة في الجمعية العامة تشارك فيها الجامعة العربية ، حيث تشرح فيها الولايات المتحدة لماذا استقدمت حق النقض في قرار منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

ولفت إلى أن هناك جلسة أخرى في الجمعية العامة ستعقد في 10 مايو بالدورة المستأنفة العاجلة ضد فلسطين، والتي سنتقدم بها بمشروع قرار نطلب فيه من مجلس الأمن إعادة النظر مرة أخرى في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

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