شوط أول سلبي بين بيراميدز وإنبي في الدوري الممتاز "صور"

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 35 نقطة ويمتلك 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق إنبي المركز الرابع برصيد 29 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود صابر - يوسف أسامة - أحمد توفيق - محمود دونجا - دودو الجباس - مروان حمدي - إبراهيم عادل