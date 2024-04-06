وصول جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور إلى مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس (صور)

وصل منذ قليل جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الي مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليه قبل تشييعه لمثواه الأخيرة.

وتوفي الدكتور أحمد فتحي سرور صباح اليوم في هدوء عن عمر يناهز 91 عاما بعد رحلة طويلة من العطاء

وأعلن طارق سرور، نجل الدكتور أحمد فتحي سرور، خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته.. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليًّا ودوليًّا.. رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء.. وداعًا أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي".