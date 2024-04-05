أسامة رؤوف في حواره لـ«البوابة نيوز»: سعيد بالمشاركة في دراما رمضان بـ 3 أعمال مختلفة.. روجينا حالة فنية فريدة.. وشكرًا لصناع الأعمال الدرامية رغم كل الظروف المتغيرة

نجح الفنان أسامة رؤوف أن يخطف أنظار المشاهد المصري إليه خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، وذلك بفضل موهبته الفنية وخفة ظله بعد عرض الحلقات الأولى من ثلاثة أعمال درامية يشارك بها خلال الموسم الرمضاني الدرامي 2024، وهي: «سر إلهي»، و«بيت الرفاعي»، و«فراولة» ويقدم خلالها 3 شخصيات مختلفة.

يُقدم رؤوف دور مأمور السجن في مسلسل «سر إلهي» والذي يسهم في مساعدة الفنانة روجينا من تلك المحنة التي تمر بها، وشخصية الدكتور مجدي الصيدلي في مسلسل «بيت الرفاعي»، والذي يساعد الفنان أمير كرارة في رحلة هروبه والتستر عليه، ونجح من خلاله في تقديم أداء متميز يلتف حوله متابعو دراما رمضان.

التقت «البوابة نيوز» الفنان أسامة رؤوف، للحديث عن تفاصيل مشاركته في مسلسلات «سر إلهي»، و«بيت الرفاعي»، و«فراولة» وكيف أستعد لهم، إلى نص الحوار..

الفنان أسامة رؤوف

*ماذا تمثل لك المشاركة ضمن أبطال مسلسل «سر إلهي»؟

- سعيد بالمشاركة مع أبطال عمل «سر إلهي» بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم والقامات الفنية المتميزة، التي تمثل شيئا من الفخر والسعادة. فالعمل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول «نصرة» التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام منهم.

والمسلسل من بطولة الفنانين: روجينا، مي سليم، أحمد مجدي، محمد ثروت، رنا رئيس، مراد مكرم، نهى عابدين، محمود حجازي، محمود الحديني، دنيا سامي، أحمد سلامة، محسن منصور، أحمد بدير، رشا مهدي، ميمي جمال، مريم أشرف زكي، أسامة رؤوف، نورا مهدي، صلاح عبدالله، ياسر عزت، حمدي عباس، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

*كيف كان التعاون مع الفنانة روجينا والمخرج عبدالعزيز في هذا العمل؟

- سعدت بالوقوف أمام كاميرا المخرج رؤوف عبدالعزيز، وكذلك أمام النجمة روجينا، وأكثر ما يعجبني الوقوف مباشرة أمام الفنانة روجينا دائمًا على اعتباري مأمور السجن المحجوزة فيه.

قدمت خلال المسلسل شخصية مأمور السجن، وفي الحقيقة هذه الشخصية كانت متعاطفة مع بطلة المسلسل، وتحاول مساعدتها من تلك المحنة التي تمر بها، فكان مأمور السجن في بعض أحداث المسلسل مشفق على ما حدث لها، ودائمًا داعم لها طول الوقت.

*ما الصعوبات التي واجهتك خلال تصوير المسلسل؟

- كثرة أوقات التصوير من أبرز الصعوبات التي تواجه أي فنان، وذلك مما يتطلب مجهودا زائدا، فعملية التصوير تسبب نوعا من التعب والجهد الذهني والعضلي، بالإضافة إلى استغراق أوقات طويلة، لكن الاندماج في العمل لا يجعلك تشعر بأي صعوبات، فالتمثيل بالنسبة لي حالة من السعادة، كما يجعلك تفعل الشيء الذي تحبه، وبالتالي لا أشعر بأي صعوبات تمامًا.

*حدثنا عن كواليس المشهد الذي جمعك بالفنانة روجينا.

- كانت أغلب مشاهد العمل مع الفنانة روجينا، فقد انتابتني حالة من السعادة أثناء كواليس المسلسل، والجو الأسري الترابطي الذي يعيش فيه صناع العمل، فكانت الفنانة روجينا حريصة طول الوقت على مراجعة المشاهد التي تجمعني بها، بحيث نستطيع تقديم أفضل صورة ممكنة للمشاهد.

وأهم ما يُميز الفنانة روجينا في العمل أنها تعيش داخل الشخصية وحالتها طول الوقت، وهذا يساعد المُمثل الماثل أمامها أن يكون على قدر هذه المسئولية، والاندماج في الشخصية والحالة الموجودة أثناء التصوير.

سر إلهى

*تحرص الفنانة روجينا كل عام على أن تقدم لنا أدوارًا وموضوعات مختلفة في الموسم الرمضاني كيف ترى ذلك؟

- بالفعل الفنانة روجينا حريصة أن تقدم عملا فنيا جديدا ومختلفا عما سبق، فالعام الماضي قدمت مسلسل «ستهم» في الموسم الرمضاني 2023، ومن أصعب الأدوار في مسيرتها الفنية، والذي حقق نجاحًا باهرًا، بالإضافة إلى مسلسلين آخرين مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، وتعد من أهم الأعمال الدرامية التي قدمت خلال هذه الفترة ولاقت استحسان المشاهد المصري، فهي فنانة من طراز رفيع، ونجحت في جذب أنظار متابعي دراما رمضان.

*ماذا عن الشخصية التي تقدمها في مسلسل «بيت الرفاعي» مع الفنان أمير كرارة؟

- كان لي الشرف في التعاون مع الفنان أمير كرارة بمسلسل «بيت الرفاعي»، الذي أقدم من خلاله دور «مجدي» الدكتور الصيدلي، الذي يعمل «يس» الفنان أمير كرارة معه في الصيدلية، ويحاول الدكتور مساعدته في رحلة هروبه، لكنه يتعرض «مجدي» لمجموعة من البلطجية بسبب تستره على «يس»، وبالتالي تحدث له بعض التطورات في الأحداث. أتمنى هذه الأعمال تنال إعجابكم.

«بيت الرفاعي» من بطولة الفنانين: أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، سيد رجب، محمد لطفي، أحمد صيام، تامر نبيل، عايدة رياض، ملك قورة، دنيا المصري، رحاب الجمل، عمرو وهبة، ماجدة منير، صفاء الطوخي، أسامة رؤوف، إيناس كامل، ومن تأليف بيتر ميمي، وبمشاركة بالسيناريو والحوار عمرو أبو زيد، وهند عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

وفي إطار من الإثارة والتشويق، تدور أحداث المسلسل حول الدكتور «يس» الذي يتهم بقتل والده «محمود»، حتى يصبح هاربا من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوءا حينما يحل «فاروق» ابن عم «يس» محل «محمود» ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء.

بيت الرفاعي

*إذا تحدثنا عن الموسم الرمضاني.. هل ترى أن صُناع الأعمال الدرامية يجب توجيه الشكر لهم على أنهم قدموا أعمالا درامية في وسط الظروف الصعبة التي نعيشها الآن؟

- بالطبع يستحقون كل الشكر والتقدير، خاصة في ظل الظروف المتغيرة والمتذبذبة سواء كانت سياسية أو اقتصادية، فمن يستطيع القدرة على صناعة عمل درامي وسط هذه الظروف المحيطة يستحق التقدير، فإن إنتاج أي عمل درامي ليس سهلا، لأنه يحتاج إلى تكلفة مادية ضخمة، بالإضافة إلى تقديم محتوى يؤثر في الناس وسط الحالة التي يعيشونها خلال هذه الأزمات، فالحقيقة صُناع الأعمال الدرامية سواء منتجين أو مخرجين أو ممثلين أو فنيين، وباقي فريق العمل يستحقون كل الشكر والتقدير، فهم استطاعوا تقديم مجموعة كبيرة من الموضوعات المتميزة جدا والمتنوعة خلال الموسم الرمضاني 2024.