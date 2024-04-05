الغيابات تضرب الأهلي في موقعة سيمبا.. تعرف عليها

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلي مع سيمبا التنزاني بإياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الليلة 11 لاعبًا هم محمد الشناوي وإمام عاشور ووسام أبو على وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو للإصابة بجانب كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية بالإضافة لعمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد الأفريقي.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- حمزة علاء- مخلوف.

الدفاع: محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- محمود متولي- محمد هاني- على معلول- كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- رضا سليم- بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر- محمود كهربا- أنتوني موديست.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثاني عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.