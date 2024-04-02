تنسيقية شباب الأحزاب: خطاب الرئيس تضمن رؤية واضحة في جميع القطاعات

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لولاية رئاسية جديدة.

وأكدت التنسيقية، أن خطاب الرئيس السيسى، أمام مجلس النواب اليوم ، تضمن العديد من رسائل الطمأنة، ولعل أبرزها وحدة شعبنا للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التى يستحقها.

وتابعت أن بيان الرئيس السيسى، تضمن رؤية واضحة في جميع القطاعات، سواء علي صعيد علاقات مصر الخارجية، وأولوية حماية وصون أمن مصر القومى، كما أنه تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، مؤكدا استمرار معركة البناء و التنمية.