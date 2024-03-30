دعاء الليلة 21 من رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الواحد و العشرين من شهر رمضان.

“اللهم أعتقنا من النار ..اللهم جازنا بالجنة على صدقنا واخلاصنا فى عبادتك وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتهجدنا وزكاتنا قاصدين رضاك وعفوك وغفرانك ورحمتك وسترك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم (۞وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ (46) وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۖ وَمِنۡ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤۡمِنُ بِهِۦۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَٰفِرُونَ (47) صدق الله العظيم ..اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا ..اللهم ارحم شهدائنا فى مصر وفلسطين ..اللهم أمن الاطفال والنساء المشهورين فى رفح المصرية ورفح الفلسطينية وغزة والضفة والقدس .. اللهم امن المسجد الاقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين .. بسم الله الرحمن الرحيم.. ( وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ إِذٗا لَّٱرۡتَابَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ (48) بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ (49) وَقَالُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ ءَايَٰتٞ مِّن رَّبِّهِۦۚ قُلۡ إِنَّمَا ٱلۡأٓيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٞ مُّبِينٌ (50) صدق الله العظيم.. اللهم أنا أمنا بك رباوبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولانجحد بآيتك ابدا ما حيينا يا الله ..اللهم إنا نطيعك فى السر والعلن بالصدق والاخلاص والأمانة ونسير على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم .. بسم الله الرحمن الرحيم ( أَوَلَمۡ يَكۡفِهِمۡ أَنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحۡمَةٗ وَذِكۡرَىٰ لِقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ (51) ) صدق الله العظيم.. بسم الله الرحمن الرحيم( قُلۡ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡ شَهِيدٗاۖ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ (52) وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ وَلَيَأۡتِيَنَّهُم بَغۡتَةٗ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ (53) يَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ (54) صدق الله العظيم..بسم الله الرحمن الرحيم (َ يَغۡشَهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَمِن تَحۡتِ أَرۡجُلِهِمۡ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ (55) يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ فَإِيَّـٰيَ فَٱعۡبُدُونِ (56) كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۖ ثُمَّ إِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ (57))صدق الله العظيم ..اللهم نجنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا..اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ماقضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ياقوى يا متين يا واسع الملك وخالق الخلق ورازق السمك فى الماء والحشرة فى الصخر والنمل فى الشجر ..اللهم يا كاشف الضر وعالم الغر قبل الكل يا صاحب الكاف والنون يا آمر بكن فيكون نجنا من شر شياطين الإنس والجن..اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب العالمين بالصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وبركات ومعجنات وأسرار المرسلين والأنبياء من آدم حتى محمد عليه الصلاة والسلام”.

اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.