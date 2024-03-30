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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الأمن يضبط 67 كاميرا محظور تداولها داخل محل بعابدين

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة صاحب محل  لقيامه ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها بعابدين. 
 
كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل، كائن بدائرة القسم، ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزه تقوية شبكات غير مصرح بتداولهم.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعثر بداخل المحل على 67 كاميرا مختلفة الأشكال والأحجام- جهاز مقوى شبكات.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

داخل محل تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة صاحب محل قسم شرطة عابدين الأمن بالقاهرة أجهزة الأمن أجهزة الأمن بالقاهرة