الأمن يضبط 67 كاميرا محظور تداولها داخل محل بعابدين

تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة صاحب محل لقيامه ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها بعابدين.



كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل، كائن بدائرة القسم، ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزه تقوية شبكات غير مصرح بتداولهم.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعثر بداخل المحل على 67 كاميرا مختلفة الأشكال والأحجام- جهاز مقوى شبكات.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

